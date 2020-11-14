В Тамбовской области за неделю 6 человек доставили в больницы на вертолете

В Тамбовской области стали использовать вертолет санитарной авиации для эвакуации тяжелобольных пациентов. В течение первой недели работы с его помощью медики доставил в областную клиническую больницу уже шесть человек, которым оказали помощь с применением высокотехнологичного оборудования.

Вертолет национальной службы санитарной авиации полеты по Тамбовской области совершает ежедневно. Для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов в Тамбовской области обустроены две сортировочно-эвакуационные площадки для санавиации. Они находятся на территории Мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко и Уваровской центральной районной больницы.

13 ноября, с помощью вертолета санавиации бригада реаниматологов областной больницы забрала пациента из Мичуринска.

Больной – мужчина с сосудистой патологией, из-за которой ему грозит ампутация ног. Специалисты больницы имени С.С. Брюхоненко провели необходимое лечение и сохранили жизнь. Однако, чтобы спасти человека от инвалидности, ему требуется высокотехнологичная помощь. Ее могут оказать сосудистые хирурги Тамбовской областной клинической больницы.

- Вертолет оснащен всем необходимым, включая аппарат искусственной вентиляцией легких с функцией мониторинга состояния пациента, стойка для введения препаратов. В полете можем оказывать всю помощь, которая необходима пациентам в критическом состоянии. Наш пациент нуждается в эндоваскулярном вмешательстве, чтобы сохранить нижние конечности и избежать ампутации. Это шестой случай, когда мы эвакуируем больного с помощью вертолета санавиации, - сообщила заведующая отделением анестезиологии-реанимации Тамбовской областной клинической больницы Ирина Поминова.

Ранее медики эвакуировали пациентов с инфарктами, циррозом печени в тяжелом состоянии, острым панкреатитом, почечной недостаточностью. Все они получили своевременную и высокопрофессиональную медицинскую помощь.