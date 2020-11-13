За неделю более 20 тамбовчан обратились в службу городской помощи

В Тамбове более 20 человек обратились в службу городской помощи за ее первую неделю работы. По информации комитета по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту администрации города, большинство позвонивших на горячую линию — пенсионеры. Им оказали помощь в покупке и доставке лекарств, а также вызове врача на дом.

По нескольким обращениям специалисты дали консультацию по поводу оформления ежемесячной денежной выплаты на ребенка-инвалида. Кроме того, несколько тамбовчан получили разъяснения по оформлению субсидии и по порядку предоставления единовременной денежной выплаты.

- Заявки по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, медицинских препаратов, помощь в бронировании лекарств на электронных сервисах аптек, организация досуга в режиме онлайн, а также обращения по другим вопросам социальной направленности принимаются на «горячую линию» Службы городской помощи по телефонам: 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-30, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, служба городской помощи была создана для поддержки одиноких пенсионеров, маломобильных горожан, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и других людей, нуждающихся в посторонней социально-бытовой помощи в условиях пандемии коронавируса,