Для школьников Тамбова продлили дистанционное обучение

Еще неделю школьники проведут у компьютеров Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области приняли решение продлить дистанционное обучение для школьников 5-8 классов. Ребята останутся дома до 21 ноября.

Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, на данный момент среди учащихся 5-8 классов школ Тамбова отмечается наибольший процент заболеваемости.

Дальнейшее решение о формате организации образовательного процесса будет принято региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в зависимости от той ситуации, которая сложилась в конкретной школе, конкретном населенном пункте.

- В остальных школах региона образовательный процесс продолжает в очном формате, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящий момент в рамках сезонного повышения уровня заболеваемости и в соответствии с нормативами Роспотребназора на карантин закрыты отдельные классы и отдельные группы в школах и детских садах Тамбовской области.