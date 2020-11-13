Новогодняя акция Сбербанка: снижена ставка на потребительский кредит

В преддверии нового года клиенты Сбербанка могут оформить кредит от 300 тысяч рублей по сниженной на 2 процентных пункта ставке. Акция продлится с 13 ноября 2020 года по 28 января 2021 года. Она распространяется на потребительские займы как с обеспечением, так и без него.

Достаточно оформить заявку в период акции и соблюсти простые условия: необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после этого процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения - 9,9% годовых.

Также предложение распространяется на «Потребительский кредит на рефинансирование». В этом случае минимальная ставка выдачи составит 11,4% для кредитов свыше миллиона рублей.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте банка.

- Банку, как и клиенту, важно, чтобы отношения были надежными и предсказуемыми. Поэтому мы рады предоставить дополнительные скидки на кредиты клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество. Возможность снизить ставку и сэкономить особенно важна накануне новогодних праздников, когда многие наши клиенты решаются на исполнение самых заветных желаний. И, конечно, мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят наш процесс получения кредита в СберБанк Онлайн. Ведь там можно получить деньги не выходя из дома всего за несколько минут, - комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

За прошедшие 9 месяцев 2020 года Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал 394,7 тысячи кредитов на сумму около 75,7 млрд рублей.

Активнее остальных займы в этом году оформляли жители Воронежской области - около 109,5 тысячи кредитов на сумму более 21,2 млрд рублей. Похожие значения в Белгородской области: 91 тысяча кредитов примерно на 18,3 млрд.

В Липецком и Курском регионах выдано более 52,6 тысячи и 51,6 тысячи займов соответственно. На сумму в первом случае около 9,8 млрд рублей, во втором - около 9,6 млрд.

Жители Тамбовской области получили около 47,3 тысячи кредитов. Это более 8,8 млрд рублей. В Орловской области показатели немного скромнее: свыше 42,7 тысячи кредитов на сумму более 7,9 млрд рублей.