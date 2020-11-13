В подвале дома на севере Тамбова полицейские нашли более 20 тысяч бутылок с «паленым» алкоголем

Полицейские изъяли спиртное и направили его на экспертизу Фото: УМВД по Тамбовской области

На севере Тамбова полицейские задержали девять человек, которые разгружали алкогольную продукцию с признаками контрафакта из грузовика в подвал частного дома. Всего было изъято более 20 тысяч бутылок водки и коньяка, которые стражи порядка направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

- Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг лиц, причастных к организации поставки и сбыта алкогольной продукции на территории Тамбовской области. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, устанавливаются и опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.