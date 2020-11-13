В Мичуринске мошенница получила выплату на ребенка по поддельному свидетельству о рождении

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Установлено, что в июне этого года обвиняемая по поддельному медицинскому свидетельству о рождении ребенка подала заявку на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 года.

Получив деньги, жительница Мичуринска распорядилась ими по своему усмотрению. В итоге пенсионному фонду в наукограде был причинен материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

- Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.