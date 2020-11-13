На Тамбовщине продавец нашла забытую покупателем банковскую карту и потратила с нее более 73 тысяч рублей

В Сосновском районе суд вынес приговор в отношении 53-летней женщины, работающей продавцом в местном магазине. Она обвиняется в краже денег с банковской карты покупателя.

Установлено, что 19 июля этого года к ней в магазин пришел 82-летний потерпевший и расплатился за товар банковской карты, которую впоследствии забыл. Продавец решила воспользоваться ситуацией и осуществляла с нее покупки в течение трех месяцев. В общей сложности, она потратила с карты пожилого мужчины более 73 тысяч рублей.

- Приговором Сосновского районного суда виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.