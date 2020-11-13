На предприятии Тамбова работникам задолжали 9 миллионов рублей

В Тамбове по материалам прокурорской проверки следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении генерального директора организации, занимающейся реализацией сельхозтехники. Он подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с мая по сентябрь текущего года генеральный директор организации не выплачивал 76 работникам заработную плату, в результате чего образовалась задолженность в размере около 9 миллионов рублей. При этом находившиеся в указанный период на счетах фирмы денежные средства расходовались на другие цели, имеющие в по закону более позднюю очередность удовлетворения.

- В настоящее время следователи изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В рамках расследования уголовного дела будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав сотрудников.