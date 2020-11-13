В Тамбове сбили женщину и 7-летнюю девочку, которые переходили дорогу в неположенном месте

Пешеходный переход был совсем недалеко Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два пешехода, в том числе 7-летняя девочка, произошла 12 ноября в 7 часов 55 минут на улице Полынковской в районе дома №47 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Great Wall», поворачивая налево, наехал на 58-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Они переходили дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- После ДТП пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города и в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.