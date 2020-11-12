На восьми улицах Тамбова отключат свет

Восемь улиц Тамбова временно останутся без электричества 13 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации города, в этот день в областном центре будут проходить ремонтные работы на объектах электроэнергетики.

Свет отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 12.00

- по ул. Астраханской, д.210-348.

с 9.00 до 13.00

- по ул. ул. Ленинградской, д.31-60.

с 13.00 до 16.00

- по ул. Мастерских, д. 1-24;

- по ул. Елецкой, д. 2-36;

- по ул. Линейной, д. 1-9;

- по ул. Орловской, д. 1-6;

- по ул. Паровозной, д. 1-7;

- по ул. Ртищевской, 1-10.