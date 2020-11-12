Тамбовского адвоката будут судить за мошенничество

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

По версии следствия, адвокат во время телефонных разговоров с осужденными либо при общении с их родственниками и знакомыми обещал им помочь в условно-досрочном освобождении, пересмотре приговоров в сторону смягчения и замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания. Адвокат заверил их в том, что за определенную сумму денег он сможет подкупить «нужных людей».

- Следствию удалось доказать незаконное получение адвокатом почти 600 тысяч рублей, при этом юридическую и иную помощь лицам, от которых он получал вознаграждение он не оказывал, соглашения на оказание юридической помощи с ними не заключал. Все полученные обманным путем денежные средства фигурант обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В мае этого года защитник был задержан при получении еще 175 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.