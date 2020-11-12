В Тамбовском районе муж-тиран жестоко избил супругу

В поселке Строитель Тамбовского района полицейские задержали 38-летнего местного жителя, жестоко избившего гражданскую жену. Когда пострадавшую доставили в больницу, врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, а также многочисленные ушибы и ссадины на теле. В настоящее время 39-летняя женщина находится в реанимации.

Сам сожитель пострадавшей позвонил в скорую помощь. Полицейским он рассказал свою версию, якобы жене внезапно стало плохо. Однако у стражей порядка имелась совершенно другая информация. На протяжении этого года они неоднократно приезжали в квартиру к семейной паре, где гражданские супруги регулярно распивали алкоголь. Кроме того, мужчина постоянно избивал жену. В отношении него сотрудники полиции несколько раз составляли административные протоколы.

Опросив свидетелей и подозреваемого, полицейские установили, что несколько дней назад в квартире снова распивались спиртные напитки и мужчина вновь поднял руку на гражданскую супругу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступления, опрос свидетелей. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.