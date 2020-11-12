В Мичуринском районе воришки пропили имущество, которое украли с территории насосной станции

В Мичуринском районе полицейские задержали 41-летнего мужчину и 34-летнюю женщину за кражу с проникновением. Инцидент произошел 9 ноября в селе Заворонежское. В этот день злоумышленники взломали замок и проникли на территорию местной насосной станции, откуда похитили 16 метров медного кабеля, три крышки от люков, 10 метров металлического троса и погружной насос. Украденное имущество они вывезли на тележке.

По предварительным данным, ущерб предприятию составил 13 000 рублей. Как оказалось, задержанные уже имели проблемы с законом. В отделе полиции они не стали отрицать свою вину. Мужчина признался, что ранее работал на насосной станции и знал, где что лежит.

После кражи злоумышленники сбыли украденное по дешевке неизвестному лицу в Мичуринске. Вырученные деньги мужчина и женщина потратили на алкоголь. Теперь им придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.