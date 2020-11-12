Два человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и легковушки в Тамбове

Авария произошла 11 ноября на улице Широкой Фото: УМВД по Тамбовской области

ДТП произошло 11 ноября около девяти часов утра на улице Широкой в городе Тамбове. В районе дома №87 столкнулись «ГАЗель» под управлением 21-летнего молодого человека и отечественная легковушка «Lada Kalina», за рулем которой находилась 42-летняя женщина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали водитель автомобиля «Lada Kalina» и пассажир «ГАЗели», 22-летний парень. Они получили телесные повреждения и были доставлены больницу имени Архиепископа Луки.