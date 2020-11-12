В Тамбове на территории детсадов установили новые теневые навесы

Конструкции помогут защитить малышей от дождя, снега и яркого солнца Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове в этом году провели большую работу по строительству и ремонту теневых навесов в детских садах, которые необходимы для того, чтобы защитить малышей от дождя, снега и яркого солнца во время прогулок на свежем воздухе. Из городского бюджета на эти цели выделено 3,5 млн рублей.

Конструкции появились в детских садах: № 3 «Хрустальный башмачок», № 5 «Звоночек», № 47 «Лучик», № 48 «Пчёлка», № 52 «Маячок», № 59 «Ягодка», № 67 «Улыбка», № 70, «Золотой ключик».

- Несложные конструкции предназначены обеспечить безопасность и комфорт детям и воспитателям, а также украсить территорию детского сада, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.