В мэрии Тамбова новый заместитель по экономике

Татьяна Гуляева Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В администрации Тамбова произошли первые кадровые изменения. С 11 ноября экономическии блок в мэрии в должности заместителя курирует Гуляева Татьяна Александровна. Соответствующее распоряжение о назначении подписано временно исполняющим полномочия главы города Максимом Косенковым. Ранее этот пост занимала Кристина Четырина.

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, Татьяна Александровна имеет большой опыт в области экономики и в муниципальной службе.

- До назначения она являлась президентом Ассоциации по развитию малого и среднего бизнеса, ранее работала председателем комитета по управлению имуществом в администрации города Тамбова, возглавляла комитет финансов администрации города, занимала должность первого заместителя главы администрации города Тамбова, - пояснили в пресс-службе мэрии.