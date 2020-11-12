Жителя Тамбовской области будут судить за гибель односельчан при пожаре

Причиной пожара, в котором погибли люди, стала непотушенная сигарета Фото: СУ СК России

В Мордовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По версии следствия, вечером, 1 октября этого года, в селе Карпели Мордовского района обвиняемый у себя дома выпивал вместе с двумя односельчанами 52 и 30 лет. После застолья гости заснули на террасе, а хозяин дома лег на диван в жилой комнате и закурил, а затем уснул, не потушив сигарету.

В результате произошло возгорание обивки дивана, после чего огонь охватил весь дом. Хозяину дома удалось выбраться из горящего жилища, а уснувшие в его доме односельчане отравились угарным газом и погибли.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.