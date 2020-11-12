Тамбовчанин «сдал» мошеннику деньги на ремонт подъезда

10 ноября в полицию Рассказово с заявлением обратился житель районного центра, проживающий на Фабричном проезде. По словам 44-летнего мужчины, в октябре к нему пришел неизвестный мужчина, который сказал, что представляет фирму по ремонту. 44-летний жилец, как и другие обитатели дома, якобы, должны сдать по 3 тысячи рублей на проведение работ в подъезде. Мужчина поверил аферисту и отдал ему деньги, а спустя некоторое время от соседей узнал, что никакого ремонта у них не планируется, и больше деньги на него никто не сдавал. Рассказовец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что мошенничество совершил 38-летний местный житель. Когда его вычислили, деньги он уже потратил.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.