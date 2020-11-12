В Тамбове бешеная собака пришла к службе, которая должна заниматься отловом бродячих животных

В Тамбове бешеная собака пришла к МБУ «Спецтехуниверсал». Это служба, которая ранее занималась отловом безнадзорных животных в областном центре, но с начала 2020 года, из-за изменений в федеральном законодательстве, прекратила это делать. Сейчас в администрации Тамбова пытаются урегулировать вопрос с отловом бродячих собак.

Второй случай бешенства в регионе выявили в селе Каменка Ржаксинского района. Опасной болезнью здесь нашли у теленка.

- В настоящее время в эпизоотических очагах проводятся мероприятия в соответствии с требованиями Санитарных правил, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.