Воронежцев задержали за сбыт фальшивых купюр в Тамбове

Тамбовские полицейские совместно с воронежскими коллегами задержали группу сбытчиков фальшивых купюр. Выяснилось, что двое молодых людей причастны к совершению преступлений на территории Тамбова, а один – на территории Воронежа.

Установлено, что злоумышленники сбывали фальшивые деньги через продавцов личных вещей на известном Интернет-сайте. Используя зарегистрированные на посторонних людей телефоны, парни созванивались с людьми, которые продавали свои мобильные телефоны, договаривались о встрече и, не торгуясь, приобретали их.

Рассчитывались воронежцы фальшивыми пятитысячными купюрами. В темное время суток никто из продавцов не смог должным образом проверить их на подлинность, чем и пользовались подозреваемые. За один вечер молодые люди приобрели три мобильника и игровую консоль, сбыв 11 поддельных купюр. Аналогичным образом они совершили ряд преступлений на территории Воронежа.

- После опроса потерпевших, проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, межрегиональному взаимодействию удалось установить группу молодых парней, жителей города Воронежа и задержать их в арендуемой квартире. Часть приобретенных товаров была изъята и будет впоследствии возвращена хозяевам, однако большую часть подозреваемые успели реализовать через ломбарды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В Тамбове и Воронеже была возбуждена серия уголовных дел ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». Один из подозреваемых арестован и помещен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время следователи и оперативники устанавливают источник происхождения фальшивых купюр.

Согласно действующему законодательству, за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.