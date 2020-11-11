В семи городах Тамбовщины работают пункты проката технических средств реабилитации

Помимо Тамбова, пункты проката работают теперь и в Мичуринске, Моршанске, Рассказово, Жердевке, Кирсанове, Уварово Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине осенью этого года заработали шесть пунктов проката технических средств реабилитации. Они расположились в Мичуринске, Моршанске, Рассказово, Жердевке, Кирсанове и Уварово.

Напомним, первый пункт был открыт в Тамбове в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография». Услуги проката предоставляются на основании договора о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации как на платной, так и на бесплатной основе.

Бесплатно получить необходимое оборудование могут участники ВОВ, а также семьи, имеющие детей – инвалидов. Для остальных стоимость аренды составляет от 6 до 25 рублей в сутки, в зависимости от сложности технического средства.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, на оснащение пунктов проката в 2019 году из регионального бюджета было выделено почти 2 миллиона рублей, а в 2020 году из федерального бюджета на эти цели поступил 1 миллион рублей.

- Приобретены самые востребованные технические средства реабилитации: кресла-коляски, в том числе для людей с большим весом, а также с электроприводом, трости, ходунки, костыли, кресла - стулья с санитарным оснащением, противопролежневые матрасы, медицинские кровати как механические, так и с электроприводом, - сказали в областном управлении социальной защиты и семейной политики.