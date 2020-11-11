В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу с территории сельхозпредприятия

В Мордовском районе сотрудники полиции раскрыли кражу с неохраняемой территории сельскохозяйственного предприятия в с. Шмаровка. Два года назад неизвестный взломал дверной замок в сарае и похитил оттуда зернодробилку и стиральную машину.

В ходе проведенных мероприятий полицейские задержали безработного 53-летнего жителя района. Мужчина сознался в краже и пояснил, что похищенное имущество успел продать.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.