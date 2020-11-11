У тамбовского пенсионера в квартире нашли оружие и патроны

В Тамбове при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли в квартире у 64-летнего пенсионера, проживающего на Бульваре Энтузиастов, десять патронов и два самодельных стреляющих устройства.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно изготовил оружие более 10 лет назад. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

- Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.