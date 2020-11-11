Тамбовчанин завоевал еще одну медаль на первенстве страны по спортивному ориентированию

В первый день соревнований Михаил взял "золото", а на этот раз - "серебро" Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В эти дни в Севастополе проходит первенство страны по спортивному ориентированию. Тамбовчанин Михаил Беляков завоевал еще одну медаль, но на этот раз серебренную. Напомним, в первый день соревнований спортсмен взял «золото».

Как сообщает региональное управление по физической культуре и спорту, во второй день соревнований молодые спортсмены разыграли медали в дисциплине многодневный кросс, где результаты определяются по сумме двух дней.

- В повторной гонке воспитанник СШОР №3 допустил две существенные ошибки во время прохождения дистанции и в итоге занял третье место, - рассказали в управлении.