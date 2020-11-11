В краеведческом музее Мичуринска открылась постоянная экспозиция, посвященная Владимиру Зельдину

Для экспонатов, связанных с великим актером, открыли специальный зал Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Мичуринский краеведческий музей в числе первых в России открыл новый отдельный зал постоянной экспозиции, который посвящен выдающемуся земляку, легендарному советскому и российскому актеру театра и кино Владимиру Зельдину.

На выставке представлены как личные вещи актера, так и многие общественные награды, которые он получил за свою долгую творческую жизнь.

- Выставка уже доступна для индивидуального посещения (одновременно до 5 человек), при условии соблюдения требований Роспотребнадзора (посетители должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию), - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.