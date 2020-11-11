В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, убивший односельчанина

В Мичуринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ранее он уже отбывал наказание за убийство.

По версии следствия, утром, 10 сентября этого года, обвиняемый выпивал вместе с односельчанином в доме последнего. Во время застолья некоторые высказывания хозяина жилища показались гостю оскорбительными, и он сделал ему замечание.

Между мужчинам завязалась ссора, в ходе которой хозяин дома ударил обвиняемого по лицу, а тот в ответ схватил со стола нож и нанес ему несколько ударов в грудь. От полученных ранений 40-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.