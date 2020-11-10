В Котовске местный житель украл «Оку» из гаража пенсионера

Котовские полицейские раскрыли кражу автомобиля «Ока» у 69-летнего пенсионера. По словам потерпевшего, машина стояла на проспекте Мира в гараже, двери которого не были заперты.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 37-летний котовчанин, проживающий на улице Октябрьской.

- В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» Уголовного Кодекса РФ.