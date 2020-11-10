Тамбовчанин взял «золото» на первенстве России по спортивному ориентированию

Михаил Беляков Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В Севастополе с 8 по 11 ноября проходит Первенство России по спортивному ориентированию бегом среди старших возрастных групп. В первый день соревнований тамбовчанин Михаил Беляков завоевал золотую медаль.

- 8 ноября спортсмены соревновались в дисциплине «кросс-классика». Воспитанник СШОР №3 занял первое место, выиграв у второго места 2 минуты, - сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.