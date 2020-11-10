Обвиняемого в убийстве 101-летнего тамбовского ветерана отправят на принудительное лечение

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Напомним, страшная трагедия произошла 26 мая этого года в селе Тулиновка Тамбовского района. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к своему односельчанину – 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, разбив топором окно.

Зайдя в дом, он ударил топором лежащего на кровати пенсионера и его 39-летнюю внучку, которая пыталась его остановить. От полученной травмы головы ветеран ВОВ скончался на месте происшествия, а женщина, благодаря своевременной помощи медиков осталась жива. При этом из дома погибшего ничего похищено не было.

- Согласно выводов стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у фигуранта в период инкриминируемых деяний обнаруживается временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, поэтому он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.