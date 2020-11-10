Тамбовским футболистам два месяца не платили зарплату

В прокуратуре Октябрьского района города Тамбова провели проверку соблюдения трудовых прав работников ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплатить работнику заработную плату.В нарушение указанных положений закона в ассоциации ФК «Тамбов» имелась задолженность по выплате заработной платы работникам за период июнь 2020 года -август 2020 года на сумму 90 383 373,29 руб.

Раннее постановлением Государственной инспекции труда в Тамбовской области ассоциация футбольного клуба «Тамбов» привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

- За совершение повторного административного правонарушения по невыплате заработной платы по инициативе прокурора Октябрьского района города Тамбова ассоциация футбольного клуба «Тамбов» привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.