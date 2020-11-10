В январе 2021 года выберут нового главу Тамбова

Депутаты Тамбовской городской Думы на внеочередном заседании, которое состоялось 9 ноября, дали старт конкурсу на должность главы Тамбова. Кандидаты смогут подать документы с 16 ноября по 30 декабря этого года включительно. Сам же конкурс состоится 20 января 2021 года.

Документы принимаются в Тамбовской городской Думе, расположенной по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28, кабинет № 22 в рабочие дни и часы (с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30; в пятницу с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15).

Кроме того, на заседании народные избранники утвердили половину состава конкурсной комиссии. В нее вошли председатель городской Думы Елена Леонова, ее первый заместитель Любовь Шанина от партии «Родина», а также по одному представителю от остальных четырех фракций: Артем Александров «КПРФ», Артур Новокрещенов «Справедливая Россия», Олег Морозов «ЛДПР» и Александр Орионов «Единая Россия». Вторую половину конкурсной комиссии должен назначить губернатор Александр Никитин.

Напомним, 30 октября глава города Тамбова Наталия Макаревич на втором заседании Тамбовской городской Думы объявила о сложении полномочий по собственному желанию.Тогда народные избранники единогласно приняли ее отставку. С этого дня обязанности мэра временно исполняет Максим Косенков.