Трехлетний ребенок пострадал при столкновении автомобилей в Мичуринске

ДТП произошло на улице Московской в наукограде Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Мичуринске, 9 ноября, примерно в 8:15 минут на улице Московской, в районе дома №35 произошло столкновение двух автомобилей: «Renault Logan» под управлением 36-летней женщины и отечественной легковушки «Lada Kalina», за рулем которой находился 40-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Renault Logan», трехлетний мальчик, получил телесные повреждения и для оказания медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С. Брюхоненко», - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.