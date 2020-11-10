На Тамбовщине водитель автобуса сбил 15-летнюю школьницу и скрылся

ДТП произошло в городе Кирсанове Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 9 ноября около шести часов вечера на улице Советской в районе дома №36 города Кирсанова. 59-летний мужчина за рулем автобуса «ПАЗ» сбил 15-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель скрылся, однако в дальнейшем его нашли сотрудники УГИБДД.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, пострадавшая с телесными повреждениями самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.