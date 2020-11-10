В Тамбовской области на вертолете санавиации эвакуировали первого пациента

Впервые на Тамбовщине пациента доставили из одной больницы в другую на вертолете Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Впервые в Тамбовской области пациента доставили в больницу на вертолете санавиации. Жителя Уварова с инфарктом оперативно перевезли из кардиологического отделения Уваровской ЦРБ в региональный сосудистый центр областной больницы, где оказали необходимую помощь. Полет занял около получаса. В настоящий момент жизни пациента уже ничего не угрожает.

- Ежедневно в Уваровскую ЦРБ из восьми близлежащих районов привозят пациентов с инсультом или инфарктом. Большинству из них в кратчайшие сроки необходимо особое квалифицированное лечение. Вертолетная площадка располагается рядом с кардиологическим отделением, травмцентром и неврологическим отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Таким образом, врачам, которые перевозят больного на каталке, придется преодолеть всего 10 метров до вертолета. Временной фактор играет очень важную роль. Ведь когда у человека инсульт или инфаркт, счет идет на секунды. Потеряем время – потеряем пациента, - сказали в Уваровской ЦРБ.

Тяжелобольных пациентов эвакуируют на вертолете «Ми-8», в котором имеется необходимое оборудование, в том числе аппарат ИВЛ и дефибриллятор. Пациента принимает бригада анестезиологов-реаниматологов областной больницы, состоящая из трех человек. Перед полетом медики прошли обучение и теперь могут оказывать больному в воздухе необходимую помощь.

Вертолет базируется на территории аэропорта «Тамбов», откуда прямо с борта пациента забирает реанимобиль. Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, для эвакуации пациентов из отдаленных уголков региона обустроены две сортировочно-эвакуационные площадки для санавиации. Одна из них находится на территории Мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко, а другая - Уваровской центральной районной больницы.