Фестиваль «Виват, Театр!» в Тамбове пройдет в двух форматах

По инициативе Тамбовского молодежного театра с 15 по 22 ноября в областном центре пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!». Ежегодно участие в нем принимают театральные коллективы из разных городов России.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году традиционный формат фестиваля будет видоизменен. Часть спектаклей покажут в онлайн-формате в официальных аккаунтах тамбовской «молодежки».

В рамках фестиваля тамбовчане увидят следующие спектакли:

15 ноября, 18.30 - спектакль «Пришел мужчина к женщине» («Ведогонь-театр», г.Москва);

16 ноября, 18.30 - спектакль «Весна» (Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова);

17 ноября, 18.30 - спектакль «Шукшин» (Московский областной государственный театр под руководством Нонны Гришаевой);

18 ноября, 18.30 - спектакль «Дни Турбиных» (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна);

19 ноября, 14.00 - спектакль «Маркус и девочки», (Тамбовский молодежный театр); 18.30 - спектакль «КаБаре Бертольда» (Институт современного искусства, мастерская Сергея Соловьева);

20 ноября, 18.30 - «Комедия о смысле жизни» (проект артистов театра Ленком «Заячий стон»);

21 ноября, 18.30 - спектакль «Сережа очень тупой» (Тамбовский молодежный театр);

22 ноября, 18.30 - спектакль «104 страницы о любви» (Тамбовский молодежный театр).

- Кроме этого, в рамках фестиваля планируется проведение открытых литературных встреч с тамбовскими драматургами, а участников фестиваля ждут тематические мастер-классы и экскурсии. Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.