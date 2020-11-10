Фестиваль «Виват, Театр!» в Тамбове пройдет в двух форматах

По инициативе Тамбовского молодежного театра с 15 по 22 ноября в областном центре пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!». Ежегодно участие в нем принимают театральные коллективы из разных городов России.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году традиционный формат фестиваля будет видоизменен. Часть спектаклей покажут в онлайн-формате в официальных аккаунтах тамбовской «молодежки».
В рамках фестиваля тамбовчане увидят следующие спектакли:
15 ноября, 18.30 - спектакль «Пришел мужчина к женщине» («Ведогонь-театр», г.Москва);
16 ноября, 18.30 - спектакль «Весна» (Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова);
17 ноября, 18.30 - спектакль «Шукшин» (Московский областной государственный театр под руководством Нонны Гришаевой);
18 ноября, 18.30 - спектакль «Дни Турбиных» (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна);
19 ноября, 14.00 - спектакль «Маркус и девочки», (Тамбовский молодежный театр); 18.30 - спектакль «КаБаре Бертольда» (Институт современного искусства, мастерская Сергея Соловьева);
20 ноября, 18.30 - «Комедия о смысле жизни» (проект артистов театра Ленком «Заячий стон»);
21 ноября, 18.30 - спектакль «Сережа очень тупой» (Тамбовский молодежный театр);
22 ноября, 18.30 - спектакль «104 страницы о любви» (Тамбовский молодежный театр).
- Кроме этого, в рамках фестиваля планируется проведение открытых литературных встреч с тамбовскими драматургами, а участников фестиваля ждут тематические мастер-классы и экскурсии. Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.
Афиша фестиваля - 2020
Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова