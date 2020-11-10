Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 ноября: за сутки выявлено 108 новых случаев заражения

По данным на 10 ноября, в Тамбовской области общее количество заболевших коронавирусом составляет 10 858 человек, из них 8 990 – выздоровели. За сутки COVID-19 подтвердился у 108 жителей региона. Среди заразившихся 25 мужчин, 72 женщины и 11 детей (мальчики 8,10,13,14,15 лет, девочки 8,12,13,16,16,17 лет). Возраст взрослых от 19 до 96 лет.

- На госпитализации находятся 734 человека, из них диагноз «пневмония» у 694 человек. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3528 (из них подтверждённых случаев - 1061, они входят в общее количество), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.