Трое тамбовчан попались полицейским с наркотиками

Тамбовские полицейские за сутки задержали троих человек с наркотиками. Первый случай произошел на улице Научной областного центра, где стражи порядка обнаружили у 28-летнего жителя 0,9 граммов амфетамина.

Еще один факт зарегистрирован на улице Рылеева, где полицейские задержали 31-летнюю местную жительницу, которая сбыла 2,9 граммов героина мужчине. Также в поселке Строитель полицейские нашли дома у 37-летнего жителя 4 грамма марихуаны, которую он нарвал в селе Покрово-Пригородное.

- Наркотические и психотропные средства направлены на экспертизу. В отношении задержанных, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, проводятся проверки. Решается вопрос об их привлечении к ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.