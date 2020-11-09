В Тамбовской области назначили нового врио главного судебного пристава

Глава администрации области Александр Никитин провел рабочую встречу с замдиректора Федеральной службы судебных приставов РФ Денисом Фирстовым по вопросу назначения врио главного судебного пристава по Тамбовской области Андрея Лузана Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации региона губернатору Александру Никитину представили нового врио главного судебного пристава по Тамбовской области Андрея Лузана. Ранее он занимал должность заместителя руководителя УФССП по Нижегородской области.

Андрей Лузан родился 28 сентября 1975 года в Черниговской области. Он окончил Киевский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», а также ННГУ имени Н.И.Лобачевского по специальности «Юриспруденция».

- Имеет специальное звание - капитан внутренней службы, награжден ведомственными наградами. Женат, воспитывает сына и дочь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.