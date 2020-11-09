Школьник из Тамбовской области вышел в финал вокального проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ

Всего в финале будут участвовать четыре человека, включая Ивана

На телеканале НТВ завершился полуфинал четвертого сезона Международного вокального проекта «Ты супер!». Члены жюри выбрали четверых ребят, которые будут бороться за победу в финале. Сре них оказался 14-летний школьник Иван Масленников из города Уварова, воспитывающийся в приемной семье.

После того, как подросток исполнил песню Сергея Лазарева «Сдавайся», его взяли в полуфинал четвертого сезона. На этот раз Иван спел композицию «Despacito», вызвав бурю эмоций и аплодисментов. Не дождавшись завершения выступления юноши, все члены жюри нажали зеленые кнопки.

Для мальчика стало большим сюрпризом, что на сцену вышел Сергей Лазарев. Певец дуэтом исполнил с Иваном песню «Сдавайся».

- Судьи озвучили имена тех ребят, которые, по их мнению, должны пройти в финал проекта. Интрига для Ивана сохранялась до конца. Последней свое решение озвучила певица Елка и она отдала свой голос парню из Тамбовской области, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.