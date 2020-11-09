Тамбовские полицейские задержали гаражного вора

В дежурную часть МОМВД России «Уваровский» поступило сообщение о краже из гаража 25-летнего жителя города Уварово. В ходе расследования полицейские вышли на след вора и задержали его. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в селе Нижний Шибряй.

Установлено, что злоумышленник проник в гараж, расположенный в 1-м микрорайоне г.Уварова, откуда похитил автопокрышки. После этого мужчина вовлек в преступление своих товарищей и с их помощью совершил еще несколько краж из других гаражей. Добычей вора стали мопед, палатки, удочки и инструменты.

- Задержанный злоумышленник признал свою вину. Похищенное имущество он планировал продать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Устанавливаются другие лица, причастные к хищениям.