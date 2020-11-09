Тамбовчанин расправился с мужчиной, к которому без спроса вошел в дом

9 ноября в городе Моршанск в собственной квартире обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревается 48-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, ночью 9 ноября текущего года подозреваемый через незапертую дверь зашел в квартиру потерпевшего, что разозлило хозяина и от стал прогонять нежданного гостя. Разозлившись, тот схватил нож и нанес удар хозяину жилища в живот. От полученного проникающего колото-резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия с его участием, - сообщает СК СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение телесных повреждений сожительнице погибшего.