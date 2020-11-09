Поезда из Тамбова в Москву отменили до конца декабря

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки РЖД отменяет ряд поездов на внутригосударственных маршрутах.

Так, с 6 ноября по 23 декабря временно не будет ходить поезд №31/32 «Тамбов-Москва», также отменяется его отправление из столицы с 7 ноября по 24 декабря. Кроме того, с 7 ноября по 24 декабря перестанет курсировать поезд №45 «Тамбов-Москва».

- Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, - говорится на официальном сайте РЖД.