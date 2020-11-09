В Тамбове появилась служба городской помощи

Для поддержки одиноких пожилых тамбовчан, маломобильных горожан, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и других людей, нуждающихся в посторонней социально-бытовой помощи в условиях пандемии коронавируса, в Тамбове создана Служба городской помощи. Она действует на базе Центра предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан.

- Сюда можно обратиться за помощью по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, медицинских препаратов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Волонтеры также могут помочь в бронировании лекарств на электронных сервисах аптек, организации досуга в режиме онлайн, обратиться к ним можно и по другим вопросам социальной направленности.

Обращения горожан принимаются в будние дни с 9.00 до 17.30 по телефонам «горячей линии»: 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58.