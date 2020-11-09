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13-летний подросток пострадал в ДТП на трассе в Тамбовской области

Также травмы получил еще один пассажир автомобиля
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Уваровском районе

Авария произошла в Уваровском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 8 ноября в 13:10 минут на 100-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» в Уваровском районе. Водитель автомобиля «LIFAN-214802», 34-летняя женщина, допустила наезд на правую по ходу движения обочину, после чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: 36-летний мужчина и 13-летний мальчик. Они получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

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