13-летний подросток пострадал в ДТП на трассе в Тамбовской области

Авария произошла в Уваровском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 8 ноября в 13:10 минут на 100-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» в Уваровском районе. Водитель автомобиля «LIFAN-214802», 34-летняя женщина, допустила наезд на правую по ходу движения обочину, после чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: 36-летний мужчина и 13-летний мальчик. Они получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».