105 жителей Тамбовской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

В Тамбовской области прирост зараженных коронавирусом за минувшие сутки составил 105 человек. Из них 27 мужчин, 71 женщина, семь детей (мальчики 3,9,12 лет, девочки 1,5,7,10 лет). Возраст взрослых от 20 до 85 лет. Все контактировали с заболевшими.

С начала эпидемии в регионе зафиксировали 10 643 случая коронавируса, из них 2865 без клинических проявлений. 8870 человек выздоровели: 4660 выписали из стационара, 4210 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 710 пациентов, из них диагноз «пневмония» у 666 человек.

На домашнем карантине - 3439 (из них подтвержденных случаев - 994). Сняты с наблюдения на дому - 27489. Выписано из больниц – 7010. Всего обследованных - 38648.