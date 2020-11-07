Тамбовчанин пытался зарезать приятеля

В дежурную часть полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Медик рассказал, что в хирургическое отделение 3-й городской больницы города Тамбова поступил 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранение брюшной полости.

Полицейские выяснили, что в селе Верхнеспасское Рассказовского района в гости к 64-летнему мужчине зашел 35-летний приятель. Мужчины распивали спиртное, после чего между ними возникла ссора. Хозяин дома, что-то не поделил с гостем, схватился за нож и ранил знакомого в живот.

- Нетрезвого тамбовчанина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, эксперты криминалисты изъяли на экспертизу с места происшествия бутылку со спиртным и нож, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Соседей и всех возможных свидетелей опросили. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.