В Тамбове открыли еще одну лабораторию, где можно сдать тест на коронавирус

В Тамбовской области увеличивают объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. Еще одна лаборатория развернута на базе областной клинической больницы. Диагностика производится как с помощью ПЦР-тестирования, так и экспресс-методом, в том числе на антитела. Обследование могут пройти бесплатно ряд категорий:

- дети и лица по уходу за больным ребенком перед плановой госпитализацией в государственные медицинские организации области;

- дети и лица по уходу за больным ребенком перед плановой госпитализацией в федеральную клинику для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по направлению государственной медицинской организации области;

- беременные женщины перед плановой госпитализацией в акушерские и гинекологические отделения государственных медицинских организаций области.

Для остальных категорий тамбовчан проведение диагностического обследования организовано на платной основе. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8 (4752) 58-04-78.

Взятие биоматериала для исследования проводится в изолированном помещении, расположенном в консультативно-диагностической поликлинике, шесть дней в неделю. Выдача результата в течение 1-2 суток, возможно направление результата по электронной почте.

Как отмечают в управлении здравоохранения области, организация тестирования в детской областной больнице позволит сократить сроки ожидания при оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в плановом порядке.

- Ранее в Тамбовской области тестирование на наличие COVID-19 было организовано на базе 3-х государственных и 10 частных лабораторий, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Чтобы увеличить охват населения тестированием на круглосуточный режим работы переведена лаборатория Тамбовской инфекционной больницы. В настоящее время готовится к работе ПЦР-лаборатория на базе областной больницы, которая позволит увеличить количество проводимых тестов практически вдвое.