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Тамбовчане могут накормить птиц и поучаствовать в конкурсе

Заповедник «Воронинский» запускает ежегодную экологическую акцию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Без помощи человека пернатым сложно пережить холода

Без помощи человека пернатым сложно пережить холода

Заповедник «Воронинский» приглашает тамбовчан принять участие в ежегодной экологической акции «Покормите птиц зимой».

- В природе пернатые тратят на полет и обогрев большое количество энергии, восстановить которую они могут только за счёт еды, - поясняют организаторы конкурса. - Например, синичка ежедневно съедает столько пищи, сколько весит сама. Когда выпадет снег, найти корм практически невозможно, и многие виды птиц не переживут холода. Поэтому крылатые друзья нуждаются в нашей помощи и зимней подкормке.

Экологическая акция проводится в период с 12 ноября по 19 марта 2021 года. Подведение итогов состоится с 20 по 31 марта.

Конкурс представлен в трех номинациях:

1. «Птичья столовая» – изготовление кормушек и организация регулярной подкормки птиц.

2. «Поможем перезимовать» – репортажи или видеоролики о проведении работы по организации подкормки зимующих птиц.

3. «Гости нашей кормушки» – фотографии птиц, прилетающих на подкормку к кормушкам.

Подробности акции и анкету участника можно найти по ссылке.

Фото заповедника "Воронинский"