Слесарь, которому тамбовчанка доверила ремонт своего авто, угнал машину и разбил ее

Мастер во время поездки повредил машину Фото: УМВД России по Тамбовской области

4 ноября в дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее автомобиль «Джилли», который она доверила своему знакомому автослесарю для ремонта, оказался поврежден. Как установили полицейские, вместо того, чтобы заниматься ремонтом, умелец решил без спросу покататься на автомобиле по городу и при этом причинил машине механические повреждения.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.