В Мичуринске сын подозревается в гибели 71-летней матери

В Мичуринске в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установлено следствием, подозреваемый нигде не работал и проживал вместе с 71-летней матерью. Вечером ,30 октября этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина избил пенсионерку. Через несколько дней женщина скончалась у себя дома от полученных переломов ребер и черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время мужчина задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.